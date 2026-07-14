محكمة يابانية ترفض دعوى لوقف تشغيل مفاعلين نوويين في محطة أوي

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كيوتو- (جيجي برس)-- رفضت محكمة كيوتو الجزئية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية طالبت بإصدار أمر قضائي لتعليق تشغيل المفاعلين الثالث والرابع في محطة أوي للطاقة النووية التابعة لشركة كانساي للطاقة الكهربائية في محافظة فوكوي.

وأصدر القاضي أكيرا سايتو، رئيس هيئة المحكمة، حكماً برفض الدعوى التي رفعها نحو 3400 شخص، بينهم سكان من محافظة كيوتو المجاورة لمحافظة فوكوي، مطالبين الشركة والحكومة اليابانية بوقف تشغيل المحطة.

وجادل المدعون بأن المخاطر المتعلقة باستقرار أساسات محطة أوي قد تم التقليل من شأنها، كما أن خطط الإخلاء في حالات الطوارئ لا تأخذ في الاعتبار الازدحام المروري الذي قد يعيق عمليات الإجلاء. وقالوا إن ”إجراءات السلامة وخطط الإخلاء تعاني من أوجه قصور جوهرية“.

وفي المقابل، أكدت الشركة المشغلة للمحطة أن سلامة محطة أوي مضمونة بشكل كافٍ من خلال مجموعة من التدابير الوقائية، وأنه لا توجد مخاطر محددة تشير إلى احتمال حدوث تسرب غير طبيعي للمواد المشعة.

وأضافت شركة كانساي للطاقة الكهربائية أن الحكومتين المركزية والمحلية تعملان على إعداد خطط لإدارة الكوارث لحماية أرواح السكان وممتلكاتهم، كلٌّ وفق المسؤوليات المنوطة بها.