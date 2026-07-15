هرباً من الحر الشديد والأمطار.. اليابان تُغيّر مواعيد مهرجاناتها الصيفية

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طوكيو - (جيجي برس)-- يعمل المنظمون في اليابان على تغيير مواعيد المهرجانات الصيفية وعروض الألعاب النارية، رغبةً منهم في حماية الناس من حرارة الصيف الشديدة والأمطار الغزيرة.

وقد تم تقديم موعد مهرجان ”ساغاجوكا ساكاينوكوني ماتسوري“ في مدينة ساغا الواقعة جنوب غربي البلاد بأكثر من شهرين في عام 2025 عن موعده المعتاد في أوائل أغسطس/آب، وذلك بعد إصابة 14 شخصاً بضربات شمس نُقلوا على إثرها لتلقي العلاج خلال دورة عام 2024.

وأقيم مهرجان هذا العام، وهو الدورة الـ55 للمهرجان، في يومي 23 و24 مايو/أيار، ولم يُبلغ أي من الزوار عن إصابته بضربة شمس.

وذكر الباعة وحراس الأمن أن إقامة الحدث في وقت مبكر من العام خففت بشكل كبير من الإجهاد والضغط على أجسادهم.

وقد بلغ عدد زوار مهرجان هذا العام حوالي 278 ألف شخص، وهو ثاني أعلى معدل حضور يُسجل في تاريخ المهرجان. وقال مسؤول من الجهة المنظمة: ”نعتقد أن هذا الإقبال تأثر إيجاباً بدرجات الحرارة الأكثر اعتدالاً وملاءمة“.