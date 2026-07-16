اليابان تسجل أعلى عدد من المتهمين في قضايا القنب خلال عام 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصحة اليابانية يوم الثلاثاء أن عدد الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات تتعلق بالقنب - مثل التعاطي والحيازة - في اليابان خلال عام 2025 قد بلغ مستوى قياسياً وصل إلى 7120 شخصاً.

وقال وزير الصحة كينيتشيرو أوينو في مؤتمر صحفي: ”سنتخذ تدابير شاملة لمنع انتشار إساءة استخدام (القنب) من خلال رفع مستوى الوعي وتشديد إجراءات الملاحقة والضبط“.

يُذكر أن الرقم القياسي السابق كان 6703 حالات، وسُجّل في عام 2023.

ومن بين إجمالي الحالات المسجلة في عام 2025، كان هناك 3772 شخصاً في العشرينيات من العمر، و1379 شخصاً تقل أعمارهم عن 20 عاماً.

وتكثف الشرطة وإدارات مكافحة المخدرات في جميع أنحاء البلاد جهودها لملاحقة المخالفات المتعلقة بالقنب؛ حيث اتُهم ما مجموعه 730 شخصاً بتعاطي القنب في العام الماضي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)