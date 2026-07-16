فشل مسعى اليابان لزيادة حصص صيد التونة ذات الزعانف الزرقاء

أخبار اليابان

ناغاساكي - (جيجي برس)-- اختُتمت، يوم الثلاثاء، سلسلة من المؤتمرات الدولية المعنية بإدارة مخزون أسماك التونة زرقاء الزعانف في المحيط الهادئ، دون التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح ياباني لزيادة حصص صيد الأسماك الكبيرة، وذلك بسبب معارضة المكسيك.

واقترحت اليابان رفع حصة صيد التونة زرقاء الزعانف التي يزيد وزنها على 30 كيلوغراماً في غرب ووسط المحيط الهادئ من 11,869 طناً إلى 14,836 طناً اعتباراً من عام 2027، مقابل خفض حصة الأسماك الأصغر حجماً من 5,125 طناً إلى 4,823 طناً.

وفي اليوم الأخير من المؤتمر، طالبت المكسيك بشكل مفاجئ بزيادة حصص الصيد في شرق المحيط الهادئ، ورفضت مشروع الاتفاق الذي استند إلى المقترح الياباني.

وتعتزم اليابان مواصلة المفاوضات بشأن حصص الصيد في شرق وغرب المحيط الهادئ قبل الاجتماع السنوي لـلجنة الدول الأمريكية لسمك التونة الاستوائية، المقرر عقده في أواخر أغسطس/آب، والذي يضم المكسيك والولايات المتحدة ويشرف على إدارة مصايد التونة في شرق المحيط الهادئ.

ومع ذلك، يُتوقع أن تكون المفاوضات صعبة، وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق، وفي هذه الحالة ستظل حصص الصيد الحالية دون تغيير.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)