اليابان.. الحكم بسجن قائد طائرة في خطوط أول نيبون الجوية بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على مضيفة

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طوكيو - (جيجي برس)-- قضت محكمة طوكيو الجزئية، يوم الثلاثاء، بسجن ريوتا ميسي (44 عاماً)، قائد طائرة في شركة ”أول نيببون“ All Nippon Airways، لمدة عام وثمانية أشهر بعد إدانته بالتحرش الجنسي بزميلة تعمل مضيفة طيران، وذلك على خلفية ملامسته جسدها دون رضاها.

ووصف القاضي تاكاو أوكاوا الجريمة بأنها ”شنيعة واستغلت منصب قائد الطائرة“، رافضاً دفع المتهم ببراءته. وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبته بالسجن لمدة عامين وستة أشهر.

ورأت المحكمة أن شهادة المجني عليها، التي أفادت بأن المتهم تحرش بها عدة مرات في الشارع وداخل متجر صغير بعد تناولهما الطعام مع آخرين، كانت ”مقنعة وذات مصداقية عالية“. وكانت المرأة قد التقت بالمتهم للمرة الأولى خلال رحلة جوية في اليوم السابق للواقعة.

ورفضت المحكمة دفاع المتهم، الذي زعم أنه اعتقد بوجود علاقة ثقة بينهما وأنه رأى أن ملامسة مؤخرتها ”على سبيل المزاح“ أمر مقبول، معتبرة أن هذا التبرير ”غير معقول ويفتقر إلى الندم الصادق“، وأن عقوبة السجن لا مفر منها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)