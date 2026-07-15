اليابان تكشف عن قطار شينكانسن جديد لفحص السكك الحديدية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سكك حديد شرق اليابان (JR East)، يوم الثلاثاء، عن الاسم وتصميم النموذج الجديد الذي سيحل محل قطار الفحص الحالي ”East-i“ المخصص لخطوط قطارات ”شينكانسن“، وذلك تمهيداً لدخوله الخدمة في السنة المالية 2029.

سيقوم القطار الجديد، الذي أُطلق عليه اسم ”Soar“، بفحص المسارات والمرافق الأخرى أثناء سيره بسرعة قصوى تبلغ 320 كيلومتراً في الساعة، وهي نفس السرعة التي تعمل بها القطارات على خط ”توهوكو شينكانسن“.

في المقابل، كانت السرعة القصوى لقطار الفحص الحالي ”East-i“ تقتصر على 275 كيلومتراً في الساعة، مما كان يفرض تحديات تتعلق بالسلامة.

وقال يويئتشي كيسي، رئيس شركة ”JR East“، في مؤتمر صحفي: ”يُعد هذا القطار أكثر أماناً؛ إذ يمكن إجراء عمليات الفحص في ظل ظروف السرعة ذاتها المتبعة في عمليات التشغيل التجاري“.

سيتألف القطار الجديد من سلسلة ”E927“ من سبع عربات، وسيكون لونه أبيض مع وجود خطوط حمراء وخضراء على الجانبين. ومن المقرر وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القطار بحلول خريف هذا العام. ويُشار إلى أن حرف ”O“ في اسم ”Soar“ -الذي يشبه الرقم صفر- يعبر عن تطلع الشركة إلى تحقيق سجل خالٍ تماماً من الحوادث.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)