كشف تورط موظفين سابقين إضافيين في شركة بريد اليابان في قضية احتيال متعلقة بالعطاءات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف مسح واستقصاء أجرته شركة بريد اليابان (Japan Post Co.) عن تورط اثنين آخرين من الموظفين السابقين في الشركة في قضية احتيال وتلاعب بأسعار المناقصات التابعة لمزود الخدمات البريدية.

وكان موظف سابق في بريد اليابان قد اعتُقل في شهر مايو/ أيار الماضي للاشتباه في قيامه بتسريب قيمة العقد المخطط له في مناقصة أُجريت في فبراير 2025؛ والتي كانت مخصصة لتعهيد وتفويض عمليات جمع الرسائل والمواد البريدية الأخرى من صناديق البريد لجهات خارجية، وحصل الموظف مقابل ذلك على مبالغ نقدية وسلع بلغت قيمتها الإجمالية 2.4 مليون ين ياباني، في انتهاك صارخ للقانون المنظم لعمل الشركة.

وأظهر الاستقصاء الداخلي للشركة يوم الثلاثاء أن السلف المباشر للموظف السابق المذكور (الذي كان مسؤولاً عن المناقصات)، بالإضافة إلى السلف الذي قبله، قد ارتكبا مخالفات مماثلة في مناقصة أُقيمت في فبراير 2021. وتبين أن أسلوب وطريقة الاحتيال قد تم توارثها وتمريرها فيما بينهم بالتتابع.

ووفقاً للمسح، تلقى السلف المباشر مكافآت ورشاوى بقيمة 400 ألف ين، في حين ادعى السلف الأقدم أنه لم يتلقَ أي مقابل. كما أشار السلف المباشر أيضاً إلى إمكانية تورطه في مخالفات مماثلة في مناقصة أخرى جرت عام 2017.

وقد قامت شركة بريد اليابان بالفعل بفصل الموظفين الثلاثة من العمل، وتدرس حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن قضية عام 2021.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)