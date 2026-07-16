قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تستعرض تدريبات حرب الألغام البحرية أمام وسائل الإعلام

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أوموري - (جيجي برس)-- عرضت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لوسائل الإعلام تدريباتها الخاصة بحرب الألغام البحرية، والتي تُجرى حالياً في خليج موتسو قبالة مدينة موتسو في محافظة آوموري بشمال شرق اليابان.

وصرح الأدميرال ”إيزورو إيكويتشي“، قائد مجموعة العمليات البرمائية وحرب الألغام التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، يوم الثلاثاء قائلاً: ”نحن نتدرب لنكون على أهبة الاستعداد للاستجابة لأي أوامر في أي وقت“.

وتأتي هذه التدريبات في وقت تدرس فيه الحكومة اليابانية ما إذا كانت سترسل أفراداً من قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز في ظل استمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

بدأت هذه المناورات يوم السبت الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى 23 يوليو الجاري. ووفقاً لقوات الدفاع الذاتي البحرية، فإنه من المقرر أيضاً أن تنضم القوات البحرية الأمريكية والهندية إلى هذه التدريبات.

يُذكر أن تدريبات الألغام البحرية في خليج موتسو تُجرى منذ عام 1964، وتعد تدريبات هذا العام هي النسخة الـ 45 من نوعها. كما أقيمت تدريبات مماثلة لقوات الدفاع الذاتي البحرية في بحر هيوغا قبالة محافظة ميازاكي (جنوب غرب اليابان)، وفي خليج إيسي بوسط البلاد، وكذلك حول جزيرة إيوتو، وهي جزيرة نائية في المحيط الهادئ تُعرف على نطاق واسع باسم ”إيوو جيما“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)