【فيديو】سكاي درايف تستعرض رحلة تجريبية عالية السرعة لـ«السيارة الطائرة» تمهيدًا للاستخدام التجاري

أخبار اليابان

تستعد شركة سكاي درايف ، التي تتولى تطوير ”السيارة الطائرة“ ويقع مقرها في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي، لإطلاق خدماتها التجارية، وكشفت في الثالث عشر من الشهر الجاري لوسائل الإعلام عن عرض تجريبي لطيران عالي السرعة في موقع تجارب الطيران التابع لها بمدينة ياماغوتشي.

وأجرت الشركة رحلتين تجريبيتين فوق بحر سيتو الداخلي، في محاكاة لرحلات سياحية جوية تعتزم تقديمها بعد بدء التشغيل التجاري، حيث حلّقت المركبة لمسافة تقارب كيلومترين في كل رحلة، بسرعة قصوى بلغت 86 كيلومترًا في الساعة.

وتعتزم الشركة مواصلة تنفيذ المزيد من رحلات الاختبار، بهدف تسريع أعمال التطوير والوصول إلى مرحلة الاستخدام العملي.