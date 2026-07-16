قفزة قوية في دخل الأسر باليابان خلال 2024 رغم تحديات الاقتصاد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر مسح لوزارة الشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء أن متوسط دخل الأسرة الواحدة في اليابان عام 2024 ارتفع بنسبة قياسية بلغت 7.3% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 5,752,000 ين ياباني.

وترى الوزارة أن هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بزيادات الأجور التي أقرتها الشركات لموظفيها.

وفي المقابل، أظهر المسح أيضاً أن نسبة الأسر التي تجد أن ظروفها المعيشية ”صعبة“ ظلت مرتفعة عند 55.4%، على الرغم من تراجع هذه النسبة بمقدار 3.5 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

يُذكر أن هذا المسح السنوي الأخير هو نسخة واسعة النطاق تُجرى مرة كل ثلاث سنوات. وقد أُجري المسح في الفترة من يونيو إلى يوليو 2025، وتلقى ردوداً واستجابات من 187,633 أسرة بشأن تركيبة وتكوين الأسرة، ومن 16,921 أسرة بشأن الدخل.

كما ارتفع متوسط دخل أسر كبار السن —المُعرّفة بأنها الأسر المكونة من أشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، أو تلك التي تضم أيضاً أفراداً غير متزوجين دون سن 18 عاماً— بمقدار 213,000 ين مقارنة بالعام السابق ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3,361,000 ين. وبدوره، ارتفع متوسط دخل الأسر التي لديها أطفال بمقدار 368,000 ين ليصل إلى رقم قياسي قدره 8,573,000 ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)