مجموعة السبع تدعو إلى وقف الهجمات على المدنيين في السودان

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طوكيو - (جيجي برس)-- دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع قوات الدعم السريع وأطراف النزاع الأخرى في السودان إلى الوقف الفوري لهجمات الطائرات المسيرة والانتهاكات التي تعرض المدنيين للخطر.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، حث الوزراء جميع الأطراف، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية، على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية.

كما دعا وزراء خارجية مجموعة السبع مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حالياً على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)