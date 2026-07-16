السجن 16 عامًا لرجل قتل شابة أثناء بث مباشر في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- قضت محكمة طوكيو الجزئية، يوم الأربعاء، بالسجن لمدة 16 عاماً على رجل يبلغ من العمر 44 عاماً بعد إدانته بقتل شابة طعناً أثناء بثها مقطع فيديو مباشراً في أحد شوارع العاصمة اليابانية العام الماضي.

وأدين كينيتشي تاكانو بقتل آيري ساتو (22 عاماً) في حي تاكادانوبابا بمنطقة شينجوكو في 11 مارس/آذار 2025. وجاء الحكم أقل من العقوبة التي طالبت بها النيابة العامة، والتي بلغت السجن 20 عاماً.

ووصف القاضي شونيتشي إيدو الجريمة بأنها ”وحشية“ وتسببت في معاناة جسدية ونفسية بالغة للضحية.

ووفقاً للحكم، وجّه تاكانو إلى ساتو ما لا يقل عن 55 طعنة في الوجه والصدر، بعدما عجزت عن سداد معظم مبلغ قدره 2.55 مليون ين كانت قد اقترضته منه. وكان الاثنان قد تعارفا من خلال البث المباشر الذي كانت تجريه ساتو عبر الإنترنت.

وأشار القاضي إلى أنه لا يمكن قبول ادعاء المتهم بعدم وجود نية للقتل، إذ واصل طعن الضحية مراراً حتى بعد سقوطها أرضاً، قبل أن يتساءل: ”هل ماتت؟“، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً على تعمده ارتكاب الجريمة.





النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)