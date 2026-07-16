بوابات ذكية تعتمد على تكنولوجيا التعرف على الوجه في محطة قطار بطوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت شركة هيتاتشي وشركة توبو للسكك الحديدية، يوم الأربعاء، عن نظام جديد للتعرف على الوجه عند بوابات التذاكر في محطة إيكيبوكورو بحي توشيما في طوكيو.

ويتيح النظام للركاب المرور عبر بوابات التذاكر دون الحاجة إلى استخدام أيديهم، وذلك بعد تسجيل بيانات الوجه ومعلومات بطاقة التنقل الخاصة بهم مسبقاً.

وتأمل الشركتان في تشجيع شركات السكك الحديدية الأخرى على اعتماد هذا النظام، الذي يمكن تركيبه بسهولة من خلال إضافة كاميرات ومعدات أخرى إلى بوابات التذاكر الحالية.

وقد طُوِّر النظام بشكل مشترك بالتعاون مع ثلاث شركات مصنّعة لبوابات التذاكر، من بينها توشيبا وباناسونيك كونكت.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يُركَّب فيها نظام للتعرف على الوجه في محطة رئيسية بطوكيو. وفي الوقت الحالي، يقتصر استخدام الخدمة على القسم الممتد بين محطتي كامي-إيتاباشي وإيكيبوكورو على خط توبو توجو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)