اليابان.. اعتقال ممرضة سابقة للاشتباه بقتل مريض عبر تلويث محلول وريدي

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تشيبا - (جيجي برس)-- ألقت الشرطة القبض على ممرضة سابقة للاشتباه في قيامها بقتل مريض داخل مستشفى في محافظة تشيبا بشرق اليابان في يناير الماضي، وذلك عن طريق خلط براز في محلول المغذي الوريدي الخاص به.

وقد ألقت إدارة شرطة محافظة تشيبا القبض يوم الأربعاء على ”ميوكي فوروكاوا“ البالغة من العمر 51 عاماً، وهي من سكان مدينة كاشيوا في المحافظة. وأفادت مصادر في التحقيق بأن المشتبه بها نفت التهم الموجهة إليها.

ويُشتبه في أن فوروكاوا قامت بخلط البراز في أنبوب التمديد الخاص بالمغذي الوريدي للمريض ”إيجي آيتا“ (75 عاماً) في مستشفى ”كاشيوا تاناكا“ بالمدينة في حوالي الساعة 3:55 من صباح يوم 30 يناير/ كانون الثاني، عندما كانت تعمل في نوبة العمل الليلية، مما تسبب في وفاة المريض في اليوم التالي نتيجة إصابته بفشل متعدد في الأعضاء ناجم عن تسمم الدم.

وفي حوالي الساعة 4:00 من صباح يوم 30 يناير/ كانون الثاني، عثرت ممرضة مساعدة في النوبة الليلية على آيتا في حالة غير طبيعية، حيث كان وجهه شاحباً وتنفسه ضحلاً. وعلى الرغم من تقديم العلاج لآيتا، إلا أنه فارق الحياة في حوالي الساعة 10:30 من مساء يوم 31 يناير/ كانون الثاني. ويُذكر أن آيتا كان من سكان مدينة توريدي في محافظة إيباراكي المجاورة لتشيبا.

ووفقاً للشرطة، فقد تم اكتشاف مادة غريبة ذات لون بني داخل أنبوب المغذي الوريدي، وأظهرت الفحوصات وجود بكتيريا معوية داخل الأنبوب، كما عُثر على نفس هذه البكتيريا في دم آيتا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)