اليابان تدرس إعادة تكوين مخزونها الاستراتيجي من النافثا

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طوكيو- (جيجي برس)-- تدرس الحكومة اليابانية إعادة العمل بنظام تخزين النفاثا، في ظل تزايد المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات بسبب التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت النفاثا تخضع سابقاً لنظام التخزين الإلزامي أسوة بالنفط، إلا أن هذا النظام أُلغي عام 1993 بناءً على طلب من قطاع البتروكيماويات، الذي اعتبر أن تكاليف التخزين مرتفعة للغاية.

ومع تصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات، تجددت الدعوات لإحياء مخزون النفثا، غير أن عدداً من التحديات لا يزال قائماً، من بينها طبيعة هذه المادة شديدة التطاير، والجهة التي ستتحمل تكاليف التخزين.

وتُعد النفاثا مادة خاماً أساسية في صناعة البلاستيك والدهانات. وتستورد اليابان نحو 40% من احتياجاتها منها مباشرة من الشرق الأوسط، فيما يُنتج نحو 40% محلياً، إلا أن جزءاً كبيراً من هذا الإنتاج يعتمد على النفط الخام المستورد من المنطقة نفسها.

وقد بدأت آثار نقص النفاثا تظهر بالفعل، إذ تأثر قطاعا الإسكان والإنشاءات بسبب نقص الدهانات والمذيبات.