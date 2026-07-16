اليونسكو تحث اليابان على تعديل معروضات مناجم الذهب في جزيرة سادو

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس)-- أعدت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو مسودة توصية تدعو اليابان إلى تعديل المعروضات الخاصة بمناجم الذهب في جزيرة سادو بمحافظة نييغاتا، وذلك على خلفية مطالب كورية جنوبية تتعلق بعرض تاريخ الموقع خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وجاءت المسودة، التي كُشف عنها يوم الأربعاء، استناداً إلى موقف كوريا الجنوبية الذي يؤكد أن أشخاصاً من شبه الجزيرة الكورية أُجبروا على العمل في مجمع التعدين خلال الحرب العالمية الثانية.

وكانت مناجم الذهب في جزيرة سادو قد أُدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2024.

وعند تقديم ملف الترشيح، أوضحت الحكومة اليابانية أن المعروضات ستركز على تاريخ المناجم خلال الفترة الممتدة من أواخر القرن السادس عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر.

وكانت كوريا الجنوبية قد عارضت في البداية إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي، قبل أن توافق على ذلك مقابل إنشاء مرفق يعرض مواداً ومعلومات تتناول تاريخ المناجم خلال فترة الحرب العالمية الثانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)