【فيديو】رحلة بالمونوريل إلى قمة تمنح إطلالة بانورامية 360 درجة في مياغي

أخبار اليابان

كشفت مدينة كيسينوما بمحافظة مياغي، يوم 14 يوليو/تموز، لوسائل الإعلام عن ”مونوريل جبل كامياما“ الذي يربط قمة جبل كامياما في جزيرة أوشيما النائية، بالإضافة إلى شرفة مطلة توفر إطلالة بانورامية خلابة على بحر سانريكو وسمائه. وتهدف المدينة إلى جذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء اليابان، معوّلةً على هذا المشروع ليكون ورقتها الرابحة لتنشيط السياحة على مدار العام. ومن المقرر افتتاح المرفق في 19 يوليو/تموز.