نيسان تطلق ”إلغراند“ الجديدة.. ميني فان فاخرة بتصميم وتقنيات متطورة

أخبار اليابان

يوكوهاما - (جيجي برس)-- بدأت شركة نيسان موتور، يوم الخميس، طرح الجيل الجديد كلياً من سيارة الميني فان الفاخرة إلغراند في السوق اليابانية، والمزودة بالجيل الثالث من نظام الدفع الهجين إي-باور.

وتأمل نيسان أن يسهم إطلاق إلغراند في إنعاش مبيعاتها، إذ تخضع السيارة لأول تحديث شامل منذ 16 عاماً.

وكان الجيل الأول من إلغراند قد طُرح عام 1997، واكتسب شعبية واسعة بفضل تجهيزاته الفاخرة واهتمامه الكبير براحة ركاب المقاعد الخلفية.

إلا أن السيارة لم تحصل على جيل جديد منذ عام 2010، ما أدى إلى تراجع قدرتها التنافسية أمام طرازات منافسة، أبرزها ألفارد التي تنتجها تويوتا موتور.

ويبدأ سعر الطراز الجديد من 6,897,000 ين، ويتميز بتحسين مستوى الهدوء داخل المقصورة، ورفع كفاءة استهلاك الوقود، إلى جانب زيادة أبعاد السيارة لتوفير مساحة داخلية أكثر رحابة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)