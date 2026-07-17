إجراءات جديدة في اليابان لتنظيم المنشآت التي تسمح بالتدخين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة اليابانية، يوم الخميس، بصورة عامة على خطة لإدخال نظام إخطار إلزامي للمنشآت المخصصة للتدخين، وذلك في إطار تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من التدخين السلبي.

وفي المقابل، لم توصي اللجنة -التي تراجع إجراءات مكافحة التدخين السلبي- بتشديد اللوائح المفروضة على منتجات التبغ المُسخَّن في الوقت الراهن.

ويحظر قانون تعزيز الصحة المعدل، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2020، التدخين داخل المباني في العديد من المرافق، بما في ذلك المطاعم، مع السماح بالتدخين داخل منشآت مخصصة لهذا الغرض، مثل بعض الحانات.

وأشارت اللجنة في مسودة مقترحها إلى أن بعض المنشآت تعمل باعتبارها منشآت مخصصة للتدخين رغم عدم استيفائها الشروط القانونية، الأمر الذي يصعّب على الحكومات المحلية معرفة الوضع الفعلي بدقة.

ولذلك، تهدف اللجنة إلى استحداث نظام إخطار يتيح للسلطات المحلية حصر هذه المنشآت وضمان وصول التوجيهات والإرشادات الإدارية إليها بشكل مناسب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)