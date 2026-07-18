اليابان تتجه إلى الأكياس البلاستيكية الحيوية مع اضطراب إمدادات النفط

طوكيو، 17 يوليو (جيجي برس)-- يتوسع استخدام البلاستيك الحيوي المصنوع من موارد متجددة، مثل النباتات، في إنتاج أكياس القمامة في اليابان، وذلك في ظل اضطراب إمدادات النافثا الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأبرزت أزمة ما يُعرف بـ”صدمة النافثا“ مخاطر اعتماد اليابان على النفط الخام القادم من الشرق الأوسط في تصنيع المواد المستخدمة في المنتجات الصناعية واليومية. ويكمن التحدي في قدرة البلاد على توسيع استخدام المواد الخام غير الأحفورية وتقليل اعتمادها على المواد المشتقة من النفط الخام ومنتجاته القادمة من المنطقة.

وقال شينجي أوكودا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة رايس ريزن، التي تصنع البلاستيك الحيوي من الأرز في بلدة ناميه بمحافظة فوكوشيما شمال شرقي اليابان، إن طلبات الاستشارات التي تلقتها الشركة ارتفعت بمقدار يتراوح بين ثلاثة وخمسة أضعاف منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وتنتج الشركة سنويًا نحو 500 طن من البلاستيك الحيوي الذي يحتوي على ما يصل إلى 70% من الأرز غير الصالح للاستهلاك، مثل الأرز القديم من المخزونات الحكومية. وتبيع أكياس القمامة وأكياس التسوق المصنوعة من هذا البلاستيك إلى البلديات ومتاجر التجزئة.

وتدرس مدينة فوكاغاوا في محافظة هوكايدو، أقصى شمال اليابان، إدخال أكياس قمامة من إنتاج شركة رايس ريزن على أساس تجريبي، بعدما لم تتقدم أي جهة للمناقصة الخاصة بتوريد أكياس القمامة في أبريل/نيسان.