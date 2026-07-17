اليابان تُقرّ قانونًا يُجرّم إهانة العلم الوطني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرّ البرلمان الياباني، يوم الجمعة، قانوناً يجرّم إهانة العلم الوطني، رغم المخاوف التي أُثيرت بشأن احتمال تعارضه مع حرية الفكر والتعبير التي يكفلها الدستور.

وصادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون خلال جلسة عامة بأغلبية الأصوات، بدعم من الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، إلى جانب تأييد عدد من أحزاب المعارضة، بينها حزب الابتكار الياباني، والحزب الديمقراطي للشعب، وحزب سانسيتو. وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في 30 يونيو/حزيران.

ومن المقرر إصدار القانون رسمياً قريباً، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوماً من تاريخ نشره.

وينص القانون على معاقبة كل من يتعمد تدنيس وإهانة العلم الوطني علناً ”بطريقة تثير شعوراً قوياً بالنفور أو الاشمئزاز“ بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بغرامة تصل إلى 200 ألف ين.

وسيُحدد ما إذا كان الفعل يشكل جريمة من خلال تقييم شامل للظروف الموضوعية، بما في ذلك طبيعة الفعل ومظهره والملابسات المحيطة به، بغض النظر عن نية الفاعل أو دوافعه. كما يشمل القانون بث أو نقل وقائع تدنيس العلم الوطني مباشرة للجمهور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)