ترشيح 4 أشخاص لنيل لقب ”كنز وطني حي“ في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أوصى مجلس الشؤون الثقافية في اليابان، يوم الجمعة، وزير الثقافة يوهي ماتسوموتو بتصنيف أربعة أشخاص، من بينهم توشا شوهو، مؤدي موسيقى ناغاوتا ناريمونو التقليدية، بوصفهم حاملي ”الممتلكات الثقافية غير المادية الهامة“، وهو اللقب المعروف باسم الكنوز الوطنية الحية.

وكان هذا التصنيف في مجال ناغاوتا ناريمونو قد أصبح شاغراً بعد وفاة توشا ميشو، الشقيق الأكبر لشوهو والحامل الوحيد السابق لهذا اللقب، في فبراير/شباط الماضي.

وأوضح المجلس أن شوهو (79 عاماً) لم يحقق إنجازات فنية بارزة فحسب، بل أسهم أيضاً في تدريب الأجيال الجديدة، من خلال تدريسه العزف على الناي الياباني في جامعة طوكيو للفنون وفي أحياء الفنون التقليدية بمدينة كانازاوا. ويُذكر أن اسمه الحقيقي هو يوشيو يوشيدا.

وشملت التوصية أيضاً كلاً من كيوموتو يوشيجودايو (الاسم الحقيقي: يوشيهيرو كوياناغي، 83 عاماً)، وهو مؤدٍ لفن السرد الموسيقي التقليدي كيوموتوبوشي جوروري، وماسادو فوجيتا (67 عاماً)، وهو حرفي متخصص في تقنية كينما المستخدمة في فن الطلاء الياباني التقليدي أوروشي، وماساتويو مييوشي (الاسم الحقيقي: ميتسوماسا مييوشي، 75 عاماً)، المتخصص في تقنية الطرق على المعادن المعروفة باسم تانكين.

وفي حال اعتماد هذه التوصيات، سيرتفع عدد الحاصلين على لقب الكنوز الوطنية الحية في اليابان إلى 109 أشخاص.

كما أوصى المجلس باعتماد خمسة أشخاص، من بينهم سوكيتسوغو أوزاسا (63 عاماً)، المتخصص في تقنية هيوسوجيري لتزيين الأسطح بالأقمشة المنسوجة، بوصفهم حاملي تقنيات حفظ مختارة ضرورية لصيانة الممتلكات الثقافية. كذلك أوصى بتسجيل منظمة تُعنى بالحفاظ على تقنيات صناعة المراوح اليابانية التقليدية.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)