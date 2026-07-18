وفاة رجل تركي أثناء احتجازه لدى الشرطة في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- توفي رجل تركي يبلغ من العمر 48 عامًا أثناء احتجازه لدى الشرطة في طوكيو، بعدما اشتكى من آلام في المعدة، وذلك إثر تقييم حالته بأنها لا تستدعي النقل إلى المستشفى، وفقاً لما عُلم يوم الجمعة.

وأظهر التشريح القضائي أن سبب الوفاة كان التهاب الصِّفاق (البريتون) الناتج عن ثقب في الاثني عشر. وأوضحت إدارة شرطة العاصمة طوكيو أنه لم يتم التأكد من تعرض الرجل لأي عنف أثناء احتجازه، لكنها تحقق فيما إذا كانت هناك أوجه قصور في تعامل الشرطة مع حالته.

ووفقًا لمصادر في الشرطة، أُلقي القبض على الرجل التركي للاشتباه في عدم حمله جواز سفره، وذلك بعد تورطه في حادث مروري بمدينة هاتشيوجي في طوكيو يوم 25 يونيو/حزيران.

وأثناء احتجازه في مركز شرطة تاكاو التابع لشرطة العاصمة، تقيأ الرجل في دورة المياه يوم 29 يونيو/حزيران، ثم اشتكى في اليوم التالي من آلام في المعدة وإمساك، فتم إعطاؤه أدوية متوافرة لدى المركز.

وفي الأول من يوليو/تموز، عاد الرجل ليشكو من آلام في المعدة، فقام طبيب متعاقد مع الشرطة بفحصه باستخدام الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية. واشتبه الطبيب في إصابته بالتهاب الزائدة الدودية الحاد، وأوصى مركز الشرطة بعلاجه بالأدوية، واتباع نظام غذائي مناسب، مع الحرص على تعويض السوائل.