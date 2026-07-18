【فيديو】موكب عربات ”ياماهوكو“ في مهرجان جيون.. أحد أبرز مظاهر الصيف في كيوتو

أخبار اليابان

شهدت مدينة كيوتو، الخميس، موكب عربات ”ياماهوكو“، الذي يُعد أبرز فعاليات مهرجان جيون الصيفي وأحد أشهر مظاهر فصل الصيف في المدينة. وجابت 23 عربة مزينة بمنسوجات فاخرة وتطريزات وزخارف بديعة شوارع كيوتو، على وقع أنغام موسيقى المهرجان التقليدية ”كونتشيكي-تشين“.

وانطلق الموكب قرابة الساعة التاسعة صباحًا، تتقدمه عربة ناغيناتاهوكو. وتعالت هتافات الإعجاب وتصفيق الجماهير التي احتشدت على جانبي الطريق، مع قيام الطفل المقدس، الذي يُعتقد أنه رسول للآلهة، بقطع حبل ”شيمينـاوا“ المقدس الممتد عبر الشارع، وكذلك خلال استعراض ”تسوجي-ماواشي“، حيث تقوم العربات الضخمة بالانعطاف بطريقة استعراضية عند تقاطع شيجو-كاواراماتشي وسط مدينة كيوتو.