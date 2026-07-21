أبل ترفع أسعار هواتف آيفون في اليابان.. ما السبب؟

أخبار اليابان

وادي السيليكون - (جيجي برس)-- رفعت شركة أبل الأمريكية، يوم الجمعة، أسعار هواتف آيفون في اليابان، في خطوة يُرجح أنها تعكس استمرار تراجع قيمة الين أمام الدولار.

ولم تطرأ أي تغييرات على أسعار الهواتف في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الشركة أخذت في الاعتبار ضعف العملة اليابانية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في نيويورك، في وقت متأخر من يوم الجمعة، مستوى 162 يناً، مقترباً من أعلى مستوياته منذ نحو 40 عاماً.

وشملت الزيادات الأسعار المعروضة على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة أبل في اليابان. فقد ارتفع سعر هاتف آيفون 17 القياسي بسعة 256 غيغابايت، الذي طُرح في سبتمبر/أيلول الماضي، بنسبة 10% ليصل إلى 142,800 ين.

كما ارتفع السعر الابتدائي لهاتف آيفون 17 برو بنسبة 8% ليبلغ 194,800 ين، في حين زادت أسعار آيفون 17 برو ماكس بنسبة 10%، وآيفون إير بنسبة 11%.

أما هاتف آيفون 17 إي، وهو الطراز الأقل سعراً الذي طُرح في مارس/آذار الماضي، فقد ارتفع سعره بنسبة 8% ليبدأ من 107,800 ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)