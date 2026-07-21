اليابان توسع حضورها على منصة ”إكس“ لمواجهة ما تصفه بـ”الحرب الإدراكية“ الصينية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دشن مسؤولون كبار في وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي حسابات على منصة إكس، في خطوة تهدف إلى التصدي لما تصفه الحكومة اليابانية بـ”الحرب الإدراكية“ التي تشنها الصين، عبر نشر معلومات دقيقة وسريعة.

وفي خطوة غير مألوفة لمسؤولي الدفاع اليابانيين، أنشأ المتحدث باسم وزارة الدفاع، كيميهيتو أغوين، حسابه على المنصة في 26 يونيو/حزيران، فيما أطلق الجنرال هيرواكي أوتشيكورا، رئيس هيئة الأركان المشتركة وأعلى ضابط عسكري في الخدمة الفعلية، حسابه بعد أسبوع.

وقد استقطب الحسابان أكثر من 30 ألف متابع لكل منهما.

وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التصريحات والانتقادات الصادرة عن الصين تجاه اليابان. ففي أول منشور له، رفض أغوين اتهامات وزارة الدفاع الصينية بشأن ما تسميه بكين ”النزعة العسكرية الجديدة“ في اليابان، مؤكداً أنها ”تتضمن مزاعم لا تستند إلى حقائق“، كما نشر تعليقه باللغتين الإنجليزية والصينية.

أما أوتشيكورا، فقد اتبع نهجاً أكثر تحفظاً، إذ يكتفي في معظم الأحيان بإعادة نشر محتوى الحساب الرسمي لهيئة الأركان المشتركة مع إضافة توضيحات. وتشمل منشوراته مقاطع مصورة لسفن وطائرات تشارك في تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات، إلى جانب صور لأنشطة رسمية، مثل تكريم ضابط بحري شغل سابقاً منصب الملحق الدفاعي في السفارة الأسترالية لدى طوكيو.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)