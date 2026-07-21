بعد عام من رسوم ترامب الجمركية.. شركات السيارات اليابانية لا تزال تدفع الثمن

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- لا تزال الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقي بظلالها على شركات صناعة السيارات اليابانية، وتواصل التأثير سلبًا في أعمالها.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، توصلت الحكومتان اليابانية والأمريكية إلى اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على المنتجات اليابانية مقارنة بالمستويات التي أعلنها ترامب في البداية، مقابل زيادة الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق، خُفِّضت الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15% اعتبارًا من سبتمبر/أيلول، إلا أن هذا المعدل لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2.5% التي كانت مطبقة قبل بدء الولاية الثانية لإدارة ترامب في يناير/كانون الثاني 2025.

وفي السنة المالية 2025، المنتهية في مارس/آذار الماضي، تجاوز إجمالي التكاليف التي تكبدتها ست من كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية، بما في ذلك شركة تويوتا موتور الرائدة في القطاع، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، 2.4 تريليون ين.

وكانت التوقعات تشير إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية ستكون قادرة على تمرير تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة إلى المستهلكين الأمريكيين، نظرًا إلى أن رفع الأسعار في السوق الأمريكية يُعد أسهل مقارنة بالسوق اليابانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)