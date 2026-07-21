اليابان تستعد لأول تجربة عالمية لزرع كلية خنزير في جنين بشري

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طوكيو - (جيجي برس)-- يعتزم فريق بحثي ياباني، يضم باحثين من كلية الطب بجامعة جيكي في طوكيو، إجراء دراسة سريرية تتضمن زراعة كلية خنزير بصورة مؤقتة لجنين بشري يعاني من مرض كلوي حاد.

وبدأ الفريق بالفعل أبحاثاً مشتركة مع مؤسسات في تايلاند وألمانيا للتحقق من فعالية هذا الإجراء وسلامته، تمهيداً لإطلاق الدراسة السريرية خلال السنة المالية 2027، في أقرب موعد ممكن.

وفي حال تنفيذها، ستكون هذه أول عملية من نوعها في العالم لزراعة عضو حيواني لجنين بشري، فيما يُعرف بـالزرع المغاير، وهو نقل خلايا أو أعضاء من كائن حي إلى كائن حي من نوع مختلف.

ويخطط الباحثون لزراعة كلية خنزير لجنين مصاب بـمتلازمة بوتر، وهي حالة خلقية لا تنمو فيها الكليتان بصورة طبيعية، مما يؤدي إلى نقص شديد في إنتاج البول. ويأمل الفريق أن يتمكن الجنين، بعد الولادة، من إنتاج البول بفضل الكلية المزروعة.

ويؤكد الباحثون أن هذا الإجراء يُعد علاجاً مؤقتاً يهدف إلى إبقاء الطفل على قيد الحياة حتى يصبح قادراً على الخضوع لعمليات غسيل الكلى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)