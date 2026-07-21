غلاء المعيشة يدفع أسرًا يابانية إلى تقليص الطعام وتقليل استخدام المكيفات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفاد العديد من أولياء الأمور في الأسر التي تعاني من ضائقة مالية في اليابان بأنهم سيضطرون إلى تقليل كمية الطعام المقدمة في كل وجبة، والحد من استخدام أجهزة تكييف الهواء خلال العطلة الصيفية، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته منظمة Kidsdoor اليابانية غير الربحية.

واستنادًا إلى نتائج الاستطلاع، دعت المنظمة الحكومة إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للأسر المحتاجة، بما في ذلك تقديم إعانات نقدية.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في يونيو/حزيران الماضي بين الأسر التي تتلقى دعمًا من منظمة Kidsdoor، وتلقت المنظمة 1,449 استجابة صالحة، تمثل 42% من إجمالي الأسر المستهدفة، فيما شكّلت الأسر التي يعيلها أحد الوالدين أكثر من 90% من المشاركين.

وشمل الاستطلاع 1,012 أسرة لديها أطفال في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وسأل عن تأثير غياب وجبات الغداء المدرسية خلال العطلة الصيفية، مع إتاحة اختيار أكثر من إجابة.

وجاءت الإجابة الأكثر شيوعًا، بنسبة 64%، بأن كمية الطعام المقدمة في وجبة الغداء المنزلية ستكون أقل مما يحصل عليه الأطفال في الوجبات المدرسية، فيما أفاد 61% من المشاركين بأنهم سيقدمون اللحوم أو الأسماك بوتيرة أقل خلال العطلة الصيفية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)