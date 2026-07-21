الصين تجري تدريبات بالذخيرة الحية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، يوم الثلاثاء، أنها تأكدت من قيام البحرية الصينية بإجراء تدريبات على رماية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يوم الأحد.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تقر فيها الوزارة علناً بإجراء الجيش الصيني لمثل هذه التدريبات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

كما ذكرت الوزارة أن مدمرة تابعة للبحرية الروسية كانت تتواجد في الجوار، مما دفع قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إلى القيام بأنشطة تحذير ومراقبة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: ”ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين الصيني والروسي، ونحن نراقب الوضع عن كثب وبقلق“.

ووفقاً للوزارة ومصادر أخرى، رصدت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية ثلاث سفن صينية وسفينة روسية تبحر باتجاه الشمال الشرقي، وذلك في موقع يبعد حوالي 330 كيلومتراً جنوب غرب جزيرة ”أوكينوتوريشيما“ النائية التابعة لطوكيو في المحيط الهادئ، وذلك في حوالي الساعة الثانية من صباح يوم الأحد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)