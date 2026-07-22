اليابان تحقق في تعاطي طلاب من فريق كرة قدم مدرسي للكحول والتدخين

أخبار اليابان

أوموري - (جيجي برس)-- أعلنت مدرسة ”أوموري يامادا“ الثانوية، الثلاثاء، أن أكثر من عشرة طلاب من أعضاء نادي كرة القدم التابع لها ثبت تعاطيهم الكحول وتدخينهم السجائر.

وأوضحت المدرسة الخاصة، الواقعة في مدينة أوموري شمال شرقي اليابان، أنها اتخذت الإجراءات التأديبية اللازمة بحق جميع الطلاب المعنيين، وفقًا للوائحها الداخلية. وأضافت أن وقائع تعاطي الكحول والتدخين حدثت بشكل رئيسي داخل سكن الطلاب في مدينة أوموري، عاصمة المحافظة.

ويُعد نادي كرة القدم في مدرسة ”أوموري يامادا“ من أبرز الأندية المدرسية في اليابان، إذ سبق له الفوز ببطولة اليابان الوطنية لكرة القدم للمدارس الثانوية أربع مرات.

ومن المقرر أن يشارك الفريق في بطولة لكرة القدم تُقام في محافظة فوكوشيما اعتبارًا من يوم السبت، ضمن منافسات الدورة الوطنية للألعاب الرياضية للمدارس الثانوية لهذا العام، التي تستضيفها بصورة رئيسية محافظات في غرب اليابان.

وقال مسؤول في قسم العلاقات العامة بالمدرسة إن الفريق سيشارك في البطولة كما هو مخطط، نظرًا إلى أن غالبية لاعبي النادي لم يتورطوا في هذه المخالفات، مضيفًا أن اتخاذ هذا القرار ”لم يكن سهلاً“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)