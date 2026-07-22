موجة حر شديدة.. الحرارة تتخطى 40 درجة مئوية في وسط اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تجاوزت درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية في وسط اليابان، الثلاثاء، مسجلةً أول ”كوكوشوبي“ (kokushobi)، أي ”يوم شديد الحرارة للغاية“، لهذا العام، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وسجلت مدينة تاجيمي في محافظة غيفو أعلى درجة حرارة بلغت 40.3 درجة مئوية، تلتها مدينة تويوتا في محافظة آيتشي المجاورة بـ40.1 درجة، ثم منطقة هاتشيمان في مدينة غوجو بمحافظة غيفو، حيث بلغت الحرارة 40.0 درجة.

ويُذكر أن مصطلح ”كوكوشوبي“ استُحدث في أبريل/نيسان الماضي للإشارة إلى الأيام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية أو أكثر.

كما سجلت 278 محطة رصد، تمثل نحو 30% من إجمالي محطات الرصد في أنحاء اليابان، درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية أو أكثر، وهو المستوى الذي يُصنف ضمن ”موشوبي“ (moshobi)، أو ”يوم شديد الحرارة“.

وشملت المناطق التي شهدت هذه الأجواء مدينة ناغويا، مركز محافظة آيتشي، حيث بلغت الحرارة 39.7 درجة مئوية، ومدينة كوغا في محافظة إيباراكي بـ39.6 درجة، ومدينة أوساكا بـ37.1 درجة، وحي تشيودا في طوكيو بـ36.4 درجة، ومدينة سينداي في محافظة مياغي بـ35.6 درجة، ومدينة فوكوؤكا بـ35.3 درجة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)