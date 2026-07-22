أسعار الشقق في منطقة طوكيو تسجل مستوىً قياسيًا في النصف الأول من العام

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طوكيو - (جيجي برس)-- تجاوز متوسط سعر الوحدات السكنية الجديدة المعروضة للبيع في منطقة العاصمة طوكيو حاجز 100 مليون ين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، وذلك للمرة الأولى في أي نصف أول من العام، وفقًا لبيانات أصدرها المعهد الاقتصادي العقاري، الثلاثاء.

وأظهرت البيانات، التي تغطي طوكيو ومحافظات سايتاما وكاناغاوا وتشيبا المجاورة، أن متوسط الأسعار ارتفع بنسبة 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 101.35 مليون ين.

وفي أحياء طوكيو الـ 23، ارتفع متوسط السعر بنسبة 9.1% ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 142.49 مليون ين، مسجلًا بذلك العام الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه أسعار النصف الأول من العام حاجز 100 مليون ين.

أما في محافظة تشيبا، فقد قفز متوسط الأسعار بنسبة 56.8% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 89.97 مليون ين، مدفوعًا بمبيعات وحدات سكنية فاخرة في مدينة فوناباشي. كما سجلت بقية مناطق طوكيو ومحافظة كاناغاوا مستويات قياسية في متوسط الأسعار، بينما شهدت محافظة سايتاما تراجعًا طفيفًا.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء ونقص الأراضي في أحياء طوكيو الـ23، الأمر الذي دفع شركات التطوير العقاري إلى طرح مزيد من الوحدات السكنية الجديدة في المناطق المحيطة بوسط العاصمة، ما أسهم في زيادة الإقبال على تلك المواقع.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)