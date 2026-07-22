دراسة يابانية تؤكد السلامة طويلة الأمد لعلاج إصابات النخاع الشوكي بالخلايا الجذعية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن فريق من الباحثين في جامعة كيئو اليابانية، يوم الثلاثاء، عن تأكيد السلامة طويلة المدى عقب زراعة خلايا عصبية سلفية مُشتقة من الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات (iPS) لمرضى يعانون من إصابات في النخاع الشوكي.

ويخطط الفريق، الذي أجرى أول دراسة سريرية من نوعها في العالم لهذا العلاج، لإطلاق تجربة سريرية بمبادرة من الباحثين في أسرع وقت ممكن بحلول العام المقبل لإدخال العلاج مرحلة الاستخدام العلمي والتطبيقي.

وكان الفريق، الذي يضم أستاذ الجامعة ”هيدييوكي أوكانو“، قد قام بين عامي 2020 و2025 بزارعة ما يقرب من مليوني خلية عصبية سلفية مشتقة من خلايا iPS لكل مريض من أربعة مرضى في المرحلة دون الحادة من إصابة النخاع الشوكي، وذلك في غضون أربعة أسابيع من تعرضهم للإصابة.

وفي العام الماضي، أعلن الفريق عن نتائج متابعات المرضى بعد عام واحد من العمليات الجراحية، حيث لم يتم العثور على أي مخاوف رئيسية تتعلق بالسلامة، إلى جانب تسجيل تحسن في الوظائف الجسدية لدى بعضهم.

وأشار التقرير الأخير إلى عدم ملاحظة أي مشاكل سلامة رئيسية، بما في ذلك تكون الأورام، لدى أي من الأفراد الأربعة حتى بعد مرور عامين إلى أربعة أعوام على الجراحة، كما لم يتم تأكيد أي تدهور واضح في وظائفهم الجسدية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)