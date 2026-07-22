خطوة طبية غير مسبوقة.. شركة يابانية تسعى لاعتماد زراعة كلى الخنازير

أخبار اليابان

كاناغاوا - (جيجي برس)-- أعلنت شركة يابانية ناشئة، الثلاثاء، أنها تعتزم التقدم بطلب للحصول على موافقة مشروطة لإجراء عمليات زرع كلى من الخنازير إلى البشر بحلول عام 2029.

وتخطط شركة ”بورميدتيك“ (PorMedTec)، التي تتخذ من مدينة كاواساكي في محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو مقرًا لها، لبدء أولى التجارب السريرية في اليابان لهذا النوع من عمليات الزرع في وقت مبكر من عام 2028، وذلك في كل من مستشفى جامعة هوكايدو ومستشفى شونان كاماكورا العام.

وستنتج الشركة خنازير مستنسخة باستخدام خلايا مأخوذة من خنازير معدلة وراثيًا طورتها شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية ”إي جينيسيس“ (eGenesis). كما تخطط لإنشاء مرافق لاستخراج الكلى من هذه الخنازير بالقرب من المستشفيين بحلول عام 2027.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء، استعرض الدكتور كازوناري تانابي، الطبيب في مستشفى شونان كاماكورا العام، تفاصيل التدريب الذي تلقاه على استئصال الكلى من الخنازير. وقال: ”كانت بنية الأوعية الدموية وطريقة الاستئصال متطابقتين تقريبًا مع نظيرتيهما لدى البشر، كما أن المعدات المستخدمة كانت نفسها“، مضيفًا: ”تمكنا من إجراء العملية بأمان“.

ويُذكر أن الولايات المتحدة أجرت حتى الآن عمليات زرع كلى من الخنازير لأربعة مرضى في الخمسينيات والستينيات من العمر، كانوا يخضعون لغسيل الكلى لمدة عامين على الأقل، وقد تمكنوا من الاستغناء عن الغسيل الكلوي لفترات وصلت إلى نحو 9 أشهر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)