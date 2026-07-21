【فيديو】مهرجان «هاما أوري ساي» يعلن قدوم الصيف إلى شواطئ شونان في اليابان

أخبار اليابان

أُقيم صباح اليوم الاثنين، الذي يوافق «يوم البحر» في اليابان، مهرجان «هاما أوري ساي» على شاطئ نيشيهاما في مدينة تشيغاساكي بمحافظة كاناغاوا، في تقليد سنوي يعلن قدوم فصل الصيف إلى منطقة شونان، مع إطلالة على جبل فوجي.

وشارك في المهرجان 38 محفة مقدسة (ميكوشي) قدمت من المعابد الشنتوية في مدينة تشيغاساكي وبلدة ساموكاوا، حيث صلى المشاركون من أجل سلامة البحر وازدهار المنطقة.