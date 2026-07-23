أحزاب المعارضة اليابانية ترفض مقترح الحكومة لخفض الضرائب

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طوكيو - (جيجي برس)-- عارضت أحزاب المعارضة اليابانية مقترحاً قدمه الائتلاف الحاكم لخفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% إلى 1% لمدة عامين، وذلك بدءاً من شهر أبريل/نيسان المقبل؛ وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الوطني للضمان الاجتماعي (وهو هيئة عابرة للأحزاب) عُقد يوم الأربعاء.

وبدلاً من ذلك، دعت أحزاب المعارضة إلى التنفيذ المبكر لبرنامج تقديم إعانات مالية لمواجهة التضخم.

وتسعى إدارة رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي إلى اعتماد خطة خفض الضرائب بحلول أوائل الشهر المقبل.

وخلال اجتماع للمجلس على مستوى الخبراء والمختصين، صرح كل من ”تحالف الإصلاح الوسطي“ وحزب ”كوميتو“ - وكلاهما من أحزاب المعارضة - بأن مقترح الائتلاف الحاكم يعني فعلياً زيادة في الضرائب بعد انقضاء العامين، وطالبا بتقديم الإعانات في موعد مبكر يسبق شهر أبريل/نيسان المقبل.

أما ”الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني“ - وهو حزب معارض كان قد اقترح خفض ضريبة استهلاك الغذاء لمدة عام واحد خلال انتخابات العام الماضي - فقد أشار إلى أن الأوضاع قد تغيرت بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط. ودعا الحزب إلى التنفيذ الفوري لبرنامج الإعانات، معتبراً أن هذا الإجراء سيكون أكثر فعالية على المدى القصير مقارنة بخفض الضرائب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)