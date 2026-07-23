لماذا تُصدر حشرات الزيز في المدن اليابانية أصواتًا عالية ليلًا؟

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طوكيو - (جيجي برس)-- توصل فريق بحثي ياباني إلى أن بعض أنواع حشرات الزيز في المناطق الحضرية تُصدر أصواتها ليلًا، في حين لم تُسجل مثل هذه الظاهرة إلا نادرًا في المناطق الأكثر اخضرارًا والخالية من إنارة الشوارع.

وأشار الفريق، الذي تقوده جامعة طوكيو متروبوليتان، إلى أن هذه النتائج توحي بأن بعض أنواع الزيز ربما غيّرت أوقات نشاطها نتيجة الإضاءة الليلية وارتفاع درجات الحرارة الناجمين عن التوسع العمراني وزيادة المنشآت الخرسانية.

ونُشرت نتائج الدراسة، المستندة إلى عمليات رصد طويلة الأمد لأصوات أنواع مختلفة من الزيز باستخدام أجهزة تسجيل آلية، في عدد أبريل/نيسان الماضي من مجلة Ecological Research الأكاديمية الصادرة باللغة الإنكليزية عن الجمعية البيئية اليابانية.

وخلال الفترة من أواخر يونيو/حزيران إلى أواخر أغسطس/آب 2024، ثبّت الفريق أجهزة تسجيل تعمل تلقائيًا لرصد أصوات الزيز على مدار الساعة في عدة مواقع، شملت حرم جامعة طوكيو متروبوليتان في منطقة هاتشيوجي بطوكيو، وحرم جامعة تاماغاوا في منطقة ماتشيدا، وحرم جامعة أزابو في مدينة ساغاميهارا بمحافظة كاناغاوا. كما وُضعت أجهزة مماثلة في ثلاثة مواقع داخل مناطق مخصصة للحفاظ على المساحات الخضراء في ماتشيدا.

وقام الباحثون بعد ذلك بتحليل التسجيلات لقياس معدل تكرار أصوات الزيز خلال كل ساعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)