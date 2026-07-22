السفير الإسرائيلي يشيد بموقف اليابان عقب هجوم حماس عام 2023

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أشاد السفير الإسرائيلي لدى اليابان، جلعاد كوهين، يوم الثلاثاء باستجابة اليابان للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على بلاده في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال كوهين في مؤتمر صحفي بنادي الصحافة الوطني الياباني في طوكيو: ”لقد وقفت اليابان إلى جانب إسرائيل، وأكدت أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي، وأدانت حماس“. وأضاف: ”كما تعلمون، نحن نقول إن الصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي“.

وأعرب كوهين -الذي تولى منصبه في طوكيو عام 2021 ومن المقرر أن يغادره الشهر المقبل- عن أمله في أن تعزز اليابان وإسرائيل التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وذلك تزامناً مع احتفال البلدين بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية العام المقبل.

وأشار كوهين إلى أن اليابان ”يمكنها بل وينبغي لها أن تلعب دورًا مهمًا في الشرق الأوسط، من خلال المساهمة في السلام والاقتصاد والتعاون والاستقرار“، معربًا عن أمله في الحصول على تعاون ياباني لزيادة الضغط على حماس وإعادة إعمار البنية التحتية في قطاع غزة.

كما صرّح بأن ”إسرائيل تريد السلام مع جميع جيرانها“، مشيرًا إلى أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران نجم عن ”تهديد وتحدٍّ للأمن والاستقرار العالميين“ تُشكّله إيران.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)