قاذفات روسية تحلق فوق بحر اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات استراتيجية من طراز ”تو-95“ (Tu-95) تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نفذت طلعة جوية استمرت أكثر من 11 ساعة فوق المياه الدولية في بحر اليابان.

وذكرت الوزارة، الثلاثاء، أن الطلعة كانت جزءًا من مهمة مخطط لها مسبقًا، مشيرة إلى أن القاذفات، القادرة على حمل أسلحة نووية، كانت ترافقها مقاتلات من طراز ”سو-35“ (Su-35) وطائرات أخرى.

وأكدت الوزارة أن الرحلة الجوية نُفذت بما يتوافق مع القواعد الدولية للطيران.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)