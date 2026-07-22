مجموعة قرصنة تعلن مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني استهدف شركة يابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم ”رانسوم هاوس“ (RansomHouse) مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني الذي أدى إلى تعطيل عمليات شركة الأغذية المجمدة اليابانية ”نيشيري كورب“ (Nichirei Corp)، بحسب ما تبيّن الأربعاء.

وقال نوبو ميوا، رئيس شركة S&J Corp المتخصصة في أمن المعلومات، إنه تحقق من بيان نشرته المجموعة على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web)، وهي جزء يصعب الوصول إليه من شبكة الإنترنت.

ووفقًا لميوا، زعمت المجموعة أنها استولت على بيانات داخلية تخص شركة ”نيشيري“.

وتُعرف مجموعة ”رانسوم هاوس“ باستخدام هجمات برامج الفدية كوسيلتها الرئيسية، إذ يعتمد هذا النوع من الهجمات على برمجيات خبيثة تقوم بتشفير البيانات، قبل أن يطالب المهاجمون الضحايا بدفع فدية مقابل استعادة إمكانية الوصول إليها.

وسبق للمجموعة أن أعلنت أيضًا مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف العام الماضي شركة ”آسكول“ (Askul Corp)، الموردة للوازم المكتبية والمنزلية، والذي تسبب في تعطيل أنظمة الشركة.