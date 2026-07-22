اليابان تعتمد منتجًا جديدًا من الخلايا الجذعية ضمن التأمين الصحي العام

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وافق المجلس المركزي للتأمين الصحي الاجتماعي في اليابان، وهو هيئة استشارية لوزير الصحة، الأربعاء، على إدراج منتج ”ري هارت“ (RiHeart) ضمن نظام التأمين الصحي العام اعتبارًا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

ويُعد ”ري هارت“ صفيحة من خلايا عضلة القلب مُشتقة من الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات (iPS)، ليصبح ثاني منتج من منتجات الطب التجديدي المعتمد على هذه الخلايا يحصل على تغطية التأمين الصحي العام في اليابان.

وتُنتج خلايا iPS من خلال إعادة برمجة خلايا مأخوذة من الدم أو الجلد بإدخال جينات محددة إليها، ما يمنحها القدرة على التحول إلى أنواع مختلفة من خلايا وأنسجة وأعضاء الجسم.

وطورت شركة Cuorips Inc.، وهي شركة ناشئة منبثقة عن جامعة أوساكا، منتج ”ري هارت“، حيث تُحوَّل خلايا عضلة القلب المشتقة من خلايا iPS إلى صفائح تُزرع على قلب المريض للمساعدة في استعادة وظائفه لدى المصابين بقصور القلب الحاد.

وأعلنت الشركة أنها تعتزم طرح المنتج في السوق اليابانية خلال الخريف المقبل، وحددت سعره الرسمي بنحو 53.2 مليون ين. ومع ذلك، ستنخفض التكلفة الفعلية التي يتحملها المرضى بشكل كبير بفضل نظام الرعاية الطبية مرتفعة التكلفة، الذي يضع سقفًا للمدفوعات الشخصية.

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد منحت في مارس/آذار الماضي موافقة مشروطة ومحددة المدة لتصنيع وتسويق علاج ”أمتشيبري“ (Amtshebri)، الذي طورته شركة سوميتومو فارما بالتعاون مع Cuorips لعلاج مرضى باركنسون. ويُعد هذا العلاج أول منتج للطب التجديدي في العالم يعتمد على الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات (iPS)، وقد أصبح مشمولًا بالتأمين الصحي العام في مايو/أيار الماضي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)