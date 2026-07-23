الدولار يدفع الين إلى أدنى مستوى له منذ أربعة عقود

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تم تداول الدولار عند حوالي 163 ينًا في طوكيو اليوم الأربعاء، ليظل عند أعلى مستوياته منذ حوالي 39 عامًا مقابل العملة اليابانية.

واشترى التجار الدولار كأصل ملاذ آمن وسط مخاوف بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وتراوح سعر الدولار بين 162.94 و94 يناً في الساعة الخامسة مساءً، مرتفعاً من 162.60-60 يناً في نفس الوقت يوم الثلاثاء.

كما ساعد ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة نتيجة لارتفاع أسعار النفط والتوقعات بأن العجز التجاري الياباني سوف يتسع، في دفع الدولار إلى الارتفاع مقابل الين.

يبدو أن التزام رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بالإنفاق المالي القوي، والذي ورد في إرشادات السياسة الاقتصادية والمالية التي صدرت يوم الثلاثاء، أدى إلى زيادة الضغط الهبوطي على الين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)