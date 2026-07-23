متاجر يابانية تخفض أسعار الأنقليس المشوي قبل ”يوم الثور“ لمواجهة حرارة الصيف

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تقدم متاجر التجزئة في اليابان مجموعة واسعة من منتجات الأنقليس لجذب المستهلكين قبل يوم الأحد، الذي يوافق يوم الثور التقليدي، وهو يوم يُعتاد فيه تناول الأنقليس المشوي الغني بالعناصر الغذائية لمواجهة حرارة الصيف.

وقد خفضت سلسلتان كبيرتان من متاجر السوبرماركت أسعارهما للمنتجات الرئيسية من الأنقليس المشوي، وذلك بعد وفرة صيد صغار الأنقليس العام الماضي.

وتبيع شركة إيون ريتيل أنقليسًا كبيرًا مشويًا على طريقة ”كاباياكي“ يزن 156 غرامًا بسعر 2180 ينًا، بانخفاض قدره 500 ين مقارنة بالعام الماضي. واعتبارًا من يوم الجمعة، ستوفر الشركة خيار أنقليس أكبر حجمًا يصل وزنه إلى 300 غرام.

وقال مسؤول في إيون: ”إن خفض الأسعار سيمنح العديد من الأشخاص فرصة جيدة للاستمتاع بتناول الأنقليس“.

أما شركة إيتو-يوكادو، فستبدأ اعتبارًا من يوم السبت بيع أطباق ”أوناجو“، وهي وجبات أرز مغطاة بالأنقليس المشوي، بسعر 1980 ينًا، بانخفاض قدره 400 ين عن العام السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)