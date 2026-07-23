ضربات الحر تتسبب في نقل أكثر من 10 آلاف شخص إلى المستشفيات في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، الأربعاء، نقل 10,857 شخصًا إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف إثر إصابتهم بضربات الحر خلال الأسبوع المنتهي يوم الأحد، بزيادة بلغت 2.4 ضعف مقارنة بالأسبوع السابق.

ويُعد هذا أول مرة يتجاوز فيها عدد الحالات الأسبوعية حاجز 10 آلاف منذ بدء الوكالة رصد هذه الإحصاءات للعام الحالي في الأول من مايو/أيار. وتعليقًا على موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، قال مسؤول في الوكالة: ”ليس من المبالغة القول إن هذا الوضع يمثل كارثة“.

ومن بين المصابين، بلغ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر 6734 شخصًا، أي ما يزيد على 60% من إجمالي الحالات. كما سُجلت 14 حالة وفاة، فيما تعرض 321 شخصًا لأعراض خطيرة استدعت بقاءهم في المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وكانت المنازل الموقع الأكثر شيوعًا للإصابة بضربات الحر، إذ وقعت فيها 4523 حالة من إجمالي الحالات المسجلة.

وتشهد اليابان منذ مطلع الشهر موجة حر شديدة، حيث سجلت مناطق عديدة درجات حرارة قصوى بلغت 35 درجة مئوية أو أكثر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)