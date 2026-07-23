اليابان تعتزم تعيين 200 موظف إضافي في وكالة خدمات الهجرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بأن الحكومة اليابانية تعتزم زيادة عدد موظفي وكالة خدمات الهجرة بنحو 200 موظف، اعتبارًا من السنة المالية المقبلة.

وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة بحق المقيمين بصورة غير قانونية، وتسريع عمليات فحص طلبات الإقامة والتدقيق فيها، في ظل الارتفاع المستمر في أعداد الأجانب المقيمين في اليابان.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع إقرار تعديل تنظيمي لتنفيذ هذه الزيادة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وفي السنة المالية 2025، بلغ عدد موظفي الوكالة 6499 موظفًا، من بينهم 1687 مسؤولًا عن مراقبة الهجرة و3988 مفتشًا للهجرة. ورغم أن هذا العدد يزيد بمقدار 633 موظفًا مقارنة بالسنة المالية 2020، فإن الوكالة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الكوادر لمواكبة أعباء العمل المتزايدة.

وفي المقابل، بلغ عدد الأجانب المقيمين في اليابان بصورة غير قانونية 68,488 شخصًا حتى يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك رغم تراجع العدد للعام الثاني على التوالي، وفقًا لبيانات وكالة خدمات الهجرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)