اليابان ودول أخرى تؤكد التزامها بمواصلة دعم فلسطين

أخبار اليابان

مانيلا - (جيجي برس)-- أكدت اليابان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا، الأربعاء، التزامها بمواصلة التعاون لدعم فلسطين.

وجاء هذا التأكيد خلال الاجتماع الوزاري الخامس لـ ”مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية“ (CEAPAD)، الذي شارك فيه وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي ممثلًا لليابان.

وكانت اليابان قد أطلقت مبادرة CEAPAD عام 2013 بهدف الإسهام في تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين من خلال دعم حل الدولتين.

وخلال الاجتماع، أعلن موتيغي قائمة ببرامج الدعم التي ينفذها أعضاء CEAPAD، بهدف إبراز ما تحقق من تعاون في إطار هذه المبادرة.

وأشار وزير الخارجية الياباني إلى تزايد التوقعات، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو على المستوى الدولي، إزاء الدور الذي تؤديه CEAPAD في دعم بناء الدولة الفلسطينية، من خلال تنمية الموارد البشرية على المديين المتوسط والطويل، إلى جانب مبادرات أخرى تستفيد من الموارد والخبرات التنموية التي تمتلكها دول شرق آسيا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)