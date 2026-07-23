【فيديو】بي إم دبليو تكشف عن iX3 في اليابان.. أطول مدى لسيارة كهربائية في البلاد

أطلقت شركة بي إم دبليو في اليابان في 22 يوليو/تموز سيارتها الكهربائية الجديدة ”iX3“، لتكون أول طراز من الجيل الجديد لسلسلة السيارات الكهربائية ”Neue Klasse“.

وتوفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 906 كيلومترات عند الشحن الكامل، وهو الأطول بين جميع السيارات الكهربائية المطروحة في السوق اليابانية. وتبدأ أسعارها من 9.82 مليون ين (نحو 60,224 دولارًا أمريكيًا) شاملًا الضرائب.

تُصنف سيارة iX3 الجديدة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ذات الخمسة مقاعد، وتتميز بقدرتها على قطع مسافات طويلة بفضل بطارية ذات سعة كبيرة وهيكل خفيف الوزن. وتعتمد السيارة على نظام دفع عالي الجهد بجهد 800 فولت يدعم الشحن فائق السرعة بقدرة تصل إلى 320 كيلوواط؛ إذ يمكن للسيارة -باستخدام شاحن فائق السرعة- استعادة طاقة تكفي لقطع مسافة تصل إلى 395 كيلومتراً خلال 15 دقيقة فقط من الشحن.