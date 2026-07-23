إيشيكاوا تنجز أول مجمع سكني عام لمتضرري زلزال شبه جزيرة نوتو

ناناؤو، محافظة إيشيكاوا، - (جيجي برس)-- أُقيم، اليوم الخميس، حفل في مدينة ناناؤو بمحافظة إيشيكاوا بمناسبة الانتهاء من تشييد مساكن عامة مخصصة للأشخاص الذين تضرروا بشدة جراء الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان في يناير/كانون الثاني 2024.

وتعد هذه المرة الأولى التي يكتمل فيها بناء مساكن عامة مخصصة لضحايا الزلزال داخل المحافظة.

وشُيّد مجمع سكني يضم 14 وحدة سكنية عامة، على أن يبدأ السكان الانتقال إليها اعتبارًا من الشهر المقبل. ويتكون المجمع من مبانٍ من طابقين وثلاثة طوابق، ويضم ثلاثة أنواع من المخططات السكنية، من بينها وحدة مجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة. كما خُصصت مساحة مجتمعية داخل المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق.

وقال محافظ محافظة إيشيكاوا، يوكيوشي يامانو، خلال الحفل، تعليقًا على اكتمال المشروع: ”يمثل هذا أول خطوة نحو منح الأمل للعديد من المتضررين من الكارثة للانتقال إلى مساكن دائمة“.

من جانبه، أعرب تومويوكي أوياما (59 عامًا)، الذي حضر الحفل ممثلًا عن السكان، عن امتنانه قائلًا: ”لقد بُنيت لنا منازل رائعة“.