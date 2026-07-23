اليابان تعاقب 155 عنصرًا من الشرطة خلال النصف الأول من العام

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، الخميس، أن 155 من ضباط الشرطة والموظفين الآخرين خضعوا لإجراءات تأديبية خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة حالة واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وإذا استمر هذا المعدل، فمن المتوقع أن يتجاوز عدد أفراد الشرطة الذين ستُتخذ بحقهم إجراءات تأديبية خلال العام الجاري إجمالي العام الماضي البالغ 337 حالة، وهو أعلى مستوى سنوي سُجل خلال العقد الأخير.

وأكدت الوكالة أنها ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز الانضباط وفرض معايير صارمة للسلوك المهني.

وخلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، شملت الإجراءات التأديبية فصل 22 شخصًا من الخدمة، وإيقاف 43 عن العمل، وخفض رواتب 72 آخرين، فيما تلقى 18 شخصًا توبيخًا رسميًا.

وكانت المخالفات المرتبطة بالعلاقات مع الجنس الآخر السبب الأكثر شيوعًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية، إذ شملت 43 شخصًا. وجاءت بعدها مخالفات وحوادث المرور، ثم قضايا السرقة، الاحتيال، والاختلاس.